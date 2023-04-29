Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался об игре своего клиента в матче 25-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (5:1).

Напомним, 26-летний бразилец забил четыре мяча и ещё сильнее оторвался от своих преследователей в гонке лучших бомбардиров РПЛ. Теперь на счету Малкома 22 гола в 25 проведённых матчах.

«Малком сегодня доказал, что он великолепный футболист. Он провёл выдающийся матч, я очень за него рад. Было бы очень здорово, если он побьёт рекорд по голам в чемпионате России. Это будет большое достижение», — сказал Гарсия.

На сегодняшний день «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая второй «Ростов» на 12 очков. Свой матч в рамках 25-го тура южане проведут сегодня, 29 апреля, против «Спартака». Начало — в 19:30 по московскому времени.