Мор уверен, что «Спартак» займёт второе место в РПЛ

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор оценил шансы «красно-белых» на серебряные медали в текущем сезоне чемпионата России.

«Спартак» займет второе место, гол, забитый Соболевым на последних секундах матча с «Ростовом», придаст уверенности, он практически спас сезон для команды. Думаю, «Спартак» заслужил быть на втором месте», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает третью строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от идущего на втором месте «Ростова» на один балл. Стоит отметить, что у подопечных Гильермо Абаскаля есть игра в запасе.