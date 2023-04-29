Что нужно «Зениту», чтобы оформить чемпионство в матче со «Спартаком»

Команды из верхней части турнирной таблицы Премьер-лиги завершили свои матчи 25-го тура. «Зенит» разгромил «Крылья Советов» - 5:1, а «Спартак» и «Ростов» сыграли вничью – 1:1.

«Зенит» продолжает уверенно лидировать в Премьер-лиге – у команды 61 балл в активе. «Ростов» идёт вторым с 50 очками, а «Спартак» - третьим с 49 очками.

«Зенит» может стать чемпионом России уже в следующем туре. Для этого команде Сергея Семака нужна победа над «Спартаком», а также осечка «Ростова» в игре против «Факела».

«Ростов» и «Факел» сыграют 6 мая, а «Зенит» и «Спартак» - 7 мая. Если ростовчане обыграют воронежцев, то у питерцев не будет шансов оформить титул по итогам игры со «Спартаком».

Напомним, что «Зенит» может стать чемпионом России пятый год подряд.