Канчельскис не видит фаворита в борьбе за медали в РПЛ

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился комментарием о борьбе за призовые места в чемпионате России.

«Спартак», ЦСКА и «Ростов» приложат все усилия, чтобы занять второе место. Все три команды являются фаворитами. Серебряные медали — это тоже престижно. Кто мне нравится? Они все одинаково играют. Любая осечка будет дорого стоить командам», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

После 25 туров на второй строчке идет «Ростов», у которого в копилке 50 очков. На одну позицию ниже располагается «Спартак», набрав 49 очков. ЦСКА — четвертый, на счету «армейцев» 48 баллов.