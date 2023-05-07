Бывший арбитр РПЛ Федотов заявил, что Кукуян правильно не назначил пенальти в ворота «Зенита» на 38-й минуте

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался об эпизоде, который произошёл на 38-й минуте матча между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком», когда в штрафной команды с берегов Невы бразильский защитник Ренан наступил на ногу сенегальскому нападающему столичного клуба Кейта Бальде.

«Действия игрока «Зенита» нельзя назвать безрассудными, так как контакт прошел вскользь и не было полноценного наступа стопой на голеностоп.

По всем рекомендациям департамента судейства — это продолжить игру», - написал Федотов в своём телеграм-канале.