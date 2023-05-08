Зиньковский — о матче против «Зенита»: «Нормальное судейство, по удалению Дуарте вопросов нет»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о судействе в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

Напомним, ближе к концу второго тайма главный арбитр встречи Павел Кукуян удалил с поля защитника «красно-белых» Алексиса Дуарте. Зиньковский считает, что красная карточка, показанная парагвайскому футболисту, была справедлива.

«Нормальное судейство. Что касается удаления Дуарте, он вроде бы попал в ногу, поэтому вопросов нет», — цитирует Зиньковского ТАСС.

Футболист также отметил, что ничья была бы более закономерным результатом прошедшей встречи.

После 26 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. «Зенит» же после победы над «красно-белыми» досрочно стал чемпионом страны.