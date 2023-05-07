Соболев: «Зенит» стал чемпионом, молодцы, можем их поздравить

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о досрочном чемпионстве питерского «Зенита» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Сегодня, 7 мая, команда с берегов Невы переиграла столичный клуб со счётом 3:2 и за четыре тура до конца чемпионата гарантировала себе золотые медали.

Форвард отметил, что ему хочется трофей, но «Зенит» стал чемпионом, и их можно поздравить с этим.

«Не показалось ли странным празднование, что не вручили кубок и медали? Не обратил на это внимания. Пошёл поблагодарить наших болельщиков и пошёл в раздевалку», - приводит слова Соболева «Чемпионат».