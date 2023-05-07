Булыкин: «У судей своё видение»

Много вопросов в матче двадцать шестого тура российского чемпионата между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком» вызвало судейство, и работу бригады Павла Кукуяна прокомментировал бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин. Он предложил усредненную трактовку, не став во всем обвинять арбитра, как водится у нас.

- Уже давно все решения отдаются на откуп судьям, потому что некоторые моменты трактуются ими не так, как их трактуют обычные футболисты, болельщики или тренеры. У них свое видение, поэтому они решили так, как посчитали нужным, - цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Питерский «Зенит», напомним, досрочно стал чемпионом России.