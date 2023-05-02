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Баженов объяснил, почему не принял участие в ретро-матче эксклюзив

02 Мая 2023 • 22:01 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Бывший полузащитник «Спартака» Никита Баженов, заявленный на вчерашний ретро-матч с волгоградским «Динамо», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от проведённой памятной встречи.

«Я не смог принять участие в матче из-за небольшой травмы, но думаю, что форму не растерял. Думаю, не стоит так серьёзно относиться к выставочному матчу легенд. Это был праздник футбола. Матч, объединяющий всех любителей футбола. Не хочу всерьёз оценивать профессиональный уровень игроков по вчерашнему матчу», - сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбола».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ротор Никита Баженов
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