Бывший полузащитник «Спартака» Никита Баженов, заявленный на вчерашний ретро-матч с волгоградским «Динамо», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от проведённой памятной встречи.

«Я не смог принять участие в матче из-за небольшой травмы, но думаю, что форму не растерял. Думаю, не стоит так серьёзно относиться к выставочному матчу легенд. Это был праздник футбола. Матч, объединяющий всех любителей футбола. Не хочу всерьёз оценивать профессиональный уровень игроков по вчерашнему матчу», - сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбола».