Ветеран «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче в Питере.

- Результат матча справедлив?

- Получилась очень интересная игра. «Спартак» все равно молодец. Боролся до конца. Но сказались свои ошибки, что в первом пропущенном мяче, что в третьем. Так в конце пропускать нельзя. Особенно после того, как сравняли счет. Понятно, что «Зенит» играл дома и был готов к чемпионству. У меня есть нарекания по судейству. Особенно по второму мячу в ворота «Спартака». После игры будет много разговоров по этому моменту и не только. В целом гости выглядели достойно, но с «Зенитом» нельзя допускать такие ошибки.

- Что происходит с Селиховым? Когда-то видели, чтобы голкипер допускал такие ошибки?

- Давно таких казусов не видел. Понятно, что если покопаться в прошлом, можно вспомнить какие-то вратарские ляпы, но в таком матче их нельзя допускать.

- У Селихова не первый раз «привозы». С чем это может быть связано?

- Там доля секунды невнимательности. Это ошибка, однозначно. Тем более для опытного вратаря. Сашу хочется поддержать в этой ситуации. Но допускать такие ляпы нельзя. Он сначала хотел сделать передачу вправо, но его что-то смутило. Клаудиньо просто поднимал ногу. Такие курьезные моменты случаются раз в пятьдесят лет.

- В моменте с голом Мостового был фол? Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов высказался, что нарушение имело место.

- Однозначно фол. Сто процентов. Тем более сейчас есть ВАР. Может, раньше мы бы об этом не говорили. Кукуян изначально не зафиксировал нарушение, и мне тяжело это понять. Там сто процентов был фол на Зобнине - удар локтем.

- А по удалению Дуарте нет вопросов?

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- Это однозначно удаление. Лететь сзади в ногу – хорошо, что обошлось без последствий. И это не момент, когда ты спасаешь свои ворота от гола. Но в какой-то степени этот проступок Дуарте завел «Спартак». Потом был пенальти на Мартинсе. Тоже грубая ошибка защитника «Зенита». Как в штрафной можно лететь в подкате? Это однозначная глупость.

- Еще одна ошибка обороны «Зенита» - это гол Бальде, которого никто не закрывал, и позволили ему беспрепятственно забить мяч.

- Таких ошибок было много со стороны обеих команд. Но в целом «Спартак» смотрелся достойно. Единственное, нельзя было ошибаться в моменте с третьим голом «Зенита», тем более, когда вы сравняли счет в меньшинстве.

- Как в целом оцените игру нападения «Спартака»?

- Я всегда говорил, что «Спартак» - атакующая команда. Интересно смотреть такие команды, как «Краснодар», «Спартак», «Зенит», потому что они играют в атакующий футбол. А то, что есть проблемы в защите, это общеизвестно. Хотя те же проблемы были и у «Зенита». В общем, «Спартак» показал свое лицо, но огрехи в обороне не украсили его игру, а свели на нет все усилия.

- Как расцениваете шансы «Спартака» на второе место?

- В любом случае ошибки еще будут. Но ЦСКА лучше всех претендентов на серебро сейчас смотрится. Более организовано. «Ростов» проиграл «Факелу». Скорее всего, больше шансов у «армейцев». Но надо смотреть, как они сыграют дерби со «Спартаком».

Елена Григорьевская