Кечинов рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Зенитом».

По мнению эксперта, если в предстоящей встрече «Спартак» будет действовать раскрепощённо, то у него появятся шансы обыграть фаворита и помешать ему досрочно выиграть чемпионат.

«У «Спартака» есть шанс победить, если команда выйдет раскрепощённой на этот матч, на неё не будет довлеть результат. Тогда они могут помешать «Зениту» стать чемпионами», — цитирует Кечинова «Газета.Ру».

Также бывший футболист отметил, что у «Спартака», ЦСКА и «Ростова» равные шансы занять второе место по итогам сезона.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 7 мая. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.