Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил матч 26-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (3:2), по итогам которого питерский клуб гарантировал себе золотые медали чемпионата России.

- То, что питерский клуб заслужил чемпионство, бесспорно. Но этот вопрос не должен был решиться по итогам сегодняшнего матча. Бывает такая аура, когда все искренне радуются справедливой победе, однако сейчас не тот случай. «Спартак» играл хорошо в этом матче. Он создавал большое количество моментов и справедливо предъявлял претензии к судейству, но это часть футбола, и сегодня мы поздравляем «Зенит» с чемпионством.