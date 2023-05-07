Быстров высказался о второй звезде «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о получении «Зенитом» права на вторую звезду на эмблеме.

«Знаковое событие. И клуб, и стратегия были направлены на то, чтобы завоевать её. Семак -молодец, непросто удержать коллектив, иностранцы хотят играть, россияне тоже. Семак смог найти подход к раздевалке. Мы помним, когда другие специалисты с более классными составами не могли выиграть трофей», - сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России, до конца турнира осталось ещё четыре тура, следом за «Зенитом» расположились ЦСКА и «Ростов».