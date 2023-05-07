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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров высказался о второй звезде «Зенита»

07 Мая 2023 • 20:37 Комментировать (5)
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров высказался о получении «Зенитом» права на вторую звезду на эмблеме.

«Знаковое событие. И клуб, и стратегия были направлены на то, чтобы завоевать её. Семак -молодец, непросто удержать коллектив, иностранцы хотят играть, россияне тоже. Семак смог найти подход к раздевалке. Мы помним, когда другие специалисты с более классными составами не могли выиграть трофей», - сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом России, до конца турнира осталось ещё четыре тура, следом за «Зенитом» расположились ЦСКА и «Ростов».

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Зенит Владимир Быстров
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
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sqrt
07 Мая 2023 в 20:43
Сначала нападающему «Спартака» Бальде наступили на ногу в штрафной «Зенита» (а это должно пенальти), а после Кузяев толкнул в спину Зобнина, но КУКУЯН, ни боковой «арбитр», конечно же не видели))))
Но, как учит НИКОЛАЕВ, наступ, к5ак и всегда случае со спартаковцами, был недостаточной силы)))))
В случае же ЗОБНИНЫМ, НИКОЛАЕВ методичку не успел получить, и КУКУЯНА не стал оправдывать решалк, сказав, что это его ошибка.
kostet
07 Мая 2023 в 20:46
А то что за 2 секунды до толчка Кузяева быдло его хоккейным приемом встетило чего молчим? Кузяев просто ответил гопнику.
sqrt
07 Мая 2023 в 20:48
И чего только от дури не привидится(
kostet
07 Мая 2023 в 20:51
Ровно на точке середины поля,хотя кому я это доказываю.
kostet
07 Мая 2023 в 20:56
Причем Кукуян видел и первый толчок и второй и поэтому показал рукой,играйте.Но это Спартак,играть с деревенским дельфином и не заразиться от него,нереально.
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