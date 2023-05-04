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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци назвал лучшего игрока и тренера РПЛ

04 Мая 2023 • 23:10 Комментировать
Зенит
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Спартак Москва
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07.05 18:00

Экс-советник бывшего президента московского «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци назвал лучшего игрока и лучшего тренера в текущем сезоне РПЛ.

«Для меня лучший тренер в нынешнем сезоне — Валерий Карпин, а лучший игрок — Малком», - рассказал Камоцци «Матч ТВ».

Малком Филипе в минувшие выходные единолично вырвался в лидеры бомбардирской гонки Премьер-лиги. У него 22 забитых гола, а его «Зенит» уже в грядущем туре РПЛ может стать чемпионом России официально.

«Ростов» Валерия Карпина идёт на втором месте, у команды 50 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Франко Камоцци Малком Филипе
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