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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: Хорошо, что «Спартак» не проиграл «Зениту» 1:7 или 0:4

09 Мая 2023 • 17:15 Комментировать
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о матче 26-го тура Российской премьер-лиги между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком».

Напомним, что команда с берегов Невы одержала победу со счётом 3:2 и за четыре тура до конца чемпионата гарантировала себе золотые медали.

Экс-игрок сборной России отметил, что уже хорошо, что столичный клуб не проиграл 1:7 или 0:4.

«Спартак» — молодцы, не стушевались. Даже при счете 1:0 не опустили руки и дали бой «Зениту». Хотелось бы, чтобы и дальше так продолжалось», - приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

«Спартак» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Канчельскис
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