Селихов подарил гол «Зениту»

Центральный матч тура проходит в Петербурге, где играют «Зенит» и «Спартак». Уже на 13-й минуте на табло сменился счёт. Голкипер гостей Александр Селихов очень долго возился с мячом и упустил время для его выноса в поле, в итоге произошло попадание в прессинговавшего его Клаудиньо, и мяч отскочил в сетку ворот москвичей.

При счете 1:0 «Зенит» уже сегодня досрочно выиграет Премьер-лигу, «Спартак» же рискует оказаться на четвертом месте.

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