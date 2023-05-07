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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селихов подарил гол «Зениту»

07 Мая 2023 • 18:21 Комментировать
Зенит
2:1
Спартак Москва
1 1.22 X 5.90 2 15.00
2-й тайм

Центральный матч тура проходит в Петербурге, где играют «Зенит» и «Спартак». Уже на 13-й минуте на табло сменился счёт. Голкипер гостей Александр Селихов очень долго возился с мячом и упустил время для его выноса в поле, в итоге произошло попадание в прессинговавшего его Клаудиньо, и мяч отскочил в сетку ворот москвичей.

При счете 1:0 «Зенит» уже сегодня досрочно выиграет Премьер-лигу, «Спартак» же рискует оказаться на четвертом месте.

Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Селихов Клаудиньо
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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