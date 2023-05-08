Заварзин: «Спартак» не смог бы победить «Зенит» при любом варианте»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о досрочном чемпионстве «Зенита».

Напомним, команда из Санкт-Петербурга оформила своё пятое чемпионство подряд, обыграв в матче 26-го тура РПЛ «Спартак» (3:2).

«У «Зенита» была совсем другая мотивация — скорее уйти в отпуск. «Спартак» не смог бы победить при любом варианте», — приводит слова Заварзина «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» опережает своего ближайшего преследователя по турнирной таблице ЦСКА на 13 очков. «Спартак» же располагается на четвёртой строчке, отставая от петербуржцев на 15 баллов. До конца турнира командам осталось провести по четыре матча.