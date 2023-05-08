Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Заварзин: «Спартак» не смог бы победить «Зенит» при любом варианте»

08 Мая 2023 • 16:56 Комментировать
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказался о досрочном чемпионстве «Зенита».

Напомним, команда из Санкт-Петербурга оформила своё пятое чемпионство подряд, обыграв в матче 26-го тура РПЛ «Спартак» (3:2).

«У «Зенита» была совсем другая мотивация — скорее уйти в отпуск. «Спартак» не смог бы победить при любом варианте», — приводит слова Заварзина «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» опережает своего ближайшего преследователя по турнирной таблице ЦСКА на 13 очков. «Спартак» же располагается на четвёртой строчке, отставая от петербуржцев на 15 баллов. До конца турнира командам осталось провести по четыре матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Юрий Заварзин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Перерыв
Локомотив Москва Локомотив Москва
Сочи Сочи
2
0
2.21 3.60 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Мая
17:57 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» забил ещё один гол в ворота «Сочи»
17:54 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Критика Орлова? Его мнение для меня ничего не значит»
17:50 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» повёл в матче с «Сочи» после удара Тикнизяна
17:50 · Россия. Премьер-лига
Джорджевича пришлось менять из-за травмы
17:46 · Россия. Премьер-лига
Зиньковский: «Поздравили Промеса, думаю, проставится»
17:46 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» потерял Магкеева из-за травмы
17:36 · Россия. Премьер-лига
Оганесян высказался в своём будущем в «Спартаке»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Кафельников грубо оскорбил «Зенит» 2
17:28 · Россия. Премьер-лига
Рохас запросил у «Спартака» 2 млн евро в год без учёта бонусов
17:21 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Зенита» опубликовал фото с сигарой после чемпионства фото
17:12 · Россия. Премьер-лига
Чинквини: «Это я посоветовал «Зениту» кандидатуру Семака»
16:57 · Россия. Премьер-лига
Гбамбле считает «Ахмат» одной из лучших команд РПЛ
16:56 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Спартак» не смог бы победить «Зенит» при любом варианте»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Итальянский журналист — о Кузяеве: «Не надо рекомендовать в чемпионат Италии средних игроков»
16:46 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Мы не рискуем состоянием Пиняева, но понимаем, что нам нужен абсолютно здоровый игрок»
Все новости
Рекомендуем