Лепёхин: «В каком бы состоянии «Зенит» и «Спартак» не находились, всегда есть нерв и азарт»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором «сине-бело-голубые» примут на своём поле «Спартак».

Эксперт признался, что ждёт напряжённой игры, в которой футболисты обеих команд выйдут на поле с запредельной мотивацией.

«Что подкупает в дуэлях «Зенита» и «Спартака»: в каких бы составах они ни выходили на поле, в каком состоянии ни находились бы, всегда есть нерв, азарт. Мало безразличия и расхлябанности, которые присутствуют во многих играх РПЛ», — приводит слова Лепёхина «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 мая. Начало — в 18:00 по московскому времени. Отметим, что если петербуржцы одержат в предстоящей встрече победу, а днём ранее «Ростов» оступится в матче с «Факелом», до «Зенит» досрочно станет чемпионом страны.