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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лепёхин: «Малком способен усилить «Арсенал»

02 Мая 2023 • 18:24 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о возможном переходе Малкома в лондонский «Арсенал».

«Думаю, что Малком способен усилить «Арсенал». Объективно можно сказать, что Малком выше уровнем, чем РПЛ. Да, у Малкома бывают перепады в игре, это человек настроения, но при определённых обстоятельствах он бы смог себя проявить в таком клубе, как «Арсенал», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, у лучшего бомбардира нынешнего сезона Российской премьер-лиги есть набор качеств, которые позволят ему выступать в любом чемпионате, отметив редкое для мирового футбола умение бразильца решать эпизоды в одиночку.

Напомним, что Малком забил 22 гола при семи ассистах в 25 матчах Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Арсенал Лондон Малком Филипе Константин Лепёхин
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