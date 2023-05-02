Лепёхин: «Малком способен усилить «Арсенал»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о возможном переходе Малкома в лондонский «Арсенал».

«Думаю, что Малком способен усилить «Арсенал». Объективно можно сказать, что Малком выше уровнем, чем РПЛ. Да, у Малкома бывают перепады в игре, это человек настроения, но при определённых обстоятельствах он бы смог себя проявить в таком клубе, как «Арсенал», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, у лучшего бомбардира нынешнего сезона Российской премьер-лиги есть набор качеств, которые позволят ему выступать в любом чемпионате, отметив редкое для мирового футбола умение бразильца решать эпизоды в одиночку.

Напомним, что Малком забил 22 гола при семи ассистах в 25 матчах Премьер-лиги в нынешнем сезоне. Контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.