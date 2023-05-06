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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Фаворита борьбе за серебро нет, шансы равны»

06 Мая 2023 • 16:22 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
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07.05 18:00

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о борьбе за серебряные медали в текущем розыгрыше РПЛ.

Напомним, что после 25 туров вторую строчку в турнирной таблице занимает «Ростов», опережающий третий «Спартак» на одно очко. Следом идёт ЦСКА, отстающий от южан на два балла.

Мостовой выразил мнение, что все претенденты имеют равные шансы на успех, выделив при этом ЦСКА, который сейчас находится в хорошей форме.

«Фаворита за серебро вообще нет. Команды ещё между собой матчи будут играть, поэтому сложно что-то говорить об этом. ЦСКА вроде сейчас на ходу, наверное, это может сыграть в их пользу в концовке сезона. «Ростов» и «Спартак» не могут похвастаться хорошей игрой, её практически нет», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В ближайшем 26-м туре чемпионата России «Ростову» предстоит встретиться с «Факелом», «Спартак» сыграет с «Зенитом», а ЦСКА померится силами с «Оренбургом». 
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Ростов Александр Мостовой
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