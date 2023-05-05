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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Романцев: «Хотелось бы, чтобы интрига в РПЛ продлилась»

05 Мая 2023 • 11:24 Комментировать
Зенит
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Спартак Москва
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07.05 18:00

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся в гостях с «Зенитом».

Напомним, что если «сине-бело-голубые» одержат в этой игре победу, а в другом матче тура «Ростов» оступится в противостоянии с «Факелом», то «Зенит» досрочно выиграет чемпионат России.

Романцев выразил надежду на то, что интрига в борьбе за чемпионство после предстоящей встречи сохранится.  

«Будем ждать, может, и в Санкт-Петербурге случится что-то приятное для обычного болельщика. Не буду антагонистом «Зенита», очень в дружеских отношениях с Серёжей Семаком. Хотелось бы, чтобы интрига в РПЛ продлилась», — приводит слова Романцева «Чемпионат».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 мая. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Олег Романцев
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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