Малком пропустил тренировку «Зенита», но сыграет со «Спартаком»

Нападающий «Зенита» Малком Филипе сможет принять участие в матче против «Спартака».

По сведениям «Спорт-Экспресса», 26-летний бразилец готов сыграть со «Спартаком», несмотря на пропуск тренировочного занятия «сине-бело-голубых» в пятницу, 5 мая.

Источник сообщает, что Малкому был предоставлен дополнительный отдых, никаких предпосылок к тому, что вингер пропустит матч — нет.

В текущем сезоне на счету футболиста 25 забитых мячей и 9 результативных передач в 31 встрече во всех турнирах.

Поединок между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги состоится 7 мая, начало игры запланировано на 18:00 по мск.