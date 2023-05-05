Сёмин: «Зенит» — фаворит в матче со «Спартаком», но в футболе не всегда выигрывает сильнейший»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался в преддверии матча 26-го тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак».

«Такие матчи всегда вызывают очень большой ажиотаж. Думаю, что равная игра ожидается. Наверное, как всегда, фаворитом является «Зенит». Все-таки они играют более стабильно, но это футбол, и не всегда выигрывает сильнейший», — приводит слова Сёмина Rusfootball.

Специалист отметил, что в последних матчах «Спартак» играет только один тайм, но если команда сможет провести оба тайма на хорошем уровне, то у нее будут шансы в поединке с «Зенитом».

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 7 мая, начало матча запланировано на 18:00 по мск.

