Камоцци: «Надеюсь, что «Спартак» победит «Зенит»

Футбольный агент Франко Камоцци высказался в преддверии матча 26-го тура чемпионата России «Зенит» - «Спартак».

«Матч с «Зенитом» — очень сложная игра, но она важна для «Спартака». Я надеюсь, для «Спартака» это будет качественная игра без позорных эпизодов, как в матче первого круга. Надеюсь, что «Спартак» победит», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Специалист отметил, что Малком Филипе и Квинси Промес — это те футболисты, которые в одиночку способны решить исход поединка, будет интересно понаблюдать за тем, кто из них покажет себя лучше, а также — кто из них выиграет бомбардирскую гонку.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 7 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.