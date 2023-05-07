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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ташуев – о чемпионстве «Зенита»: «Сегодня это лидер российского футбола» эксклюзив

07 Мая 2023 • 21:29 Комментировать
Зенит
3:2
Спартак Москва
окончен

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу «Зенита» в Премьер-лиге.

«Сегодня пятый раз «Зенит» подряд стал чемпионом. На сегодняшний день он лидер российского футбола и по бюджету, и по составу, структуре клуба. Всё закономерно. Ситуация прогнозируемая, все ждали, что сегодня «Зенит» станет чемпионом. «Спартак» достойно сражался в меньшинстве. Нормальный матч, нормальная игра, всё по делу», — сказал Ташуев.

«Зенит» стал чемпионом России в пятый раз подряд. Всего команда 10 раз выигрывала Премьер-лигу. В последний раз в 2018 году чемпионом страны становился «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Ташуев РПЛ Ахмат
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