Аленичев: «Спартаку» нужно подчистить и усилить состав

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, нужно ли «красно-белым» усиливать состав предстоящим летом.

«Конечно, надо подчистить состав, с кем‑то попрощаться. Но и нужно усилиться обязательно. Вы думаете, что Промес всегда будет забивать? Он получил травму — и все!» — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

По мнению специалиста, если «Спартак» хочет конкурировать с «Зенитом», то ему необходимо оформить три-четыре хороших трансфера.

После 25 туров «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 49 очков.