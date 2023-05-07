«Зенит» озвучил состав на матч со «Спартаком» - питерцы могут оформить чемпионство

В главном матче 26-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» будет принимать «Спартак». Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Сантос, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

«Зенит» станет чемпионом России по итогам матча со «Спартаком», если выиграет. Питерцам может хватить и ничьей, но для этого ЦСКА не должен обыграть «Оренбург» на своём поле.

Битва между «Зенитом» и «Спартаком» стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.