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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» озвучил состав на матч со «Спартаком» - питерцы могут оформить чемпионство

07 Мая 2023 • 16:53 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва
1 1.54 X 4.70 2 6.20
1-й тайм

В главном матче 26-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» будет принимать «Спартак». Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Кержаков, Караваев, Родригао, Ренан, Сантос, Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Малком, Кассьерра. 

«Зенит» станет чемпионом России по итогам матча со «Спартаком», если выиграет. Питерцам может хватить и ничьей, но для этого ЦСКА не должен обыграть «Оренбург» на своём поле.

Битва между «Зенитом» и «Спартаком» стартует в 18:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.  

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Зенит
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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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