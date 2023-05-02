Защитник «Спартака» Георгий Джикия был заменён в перерыве субботнего матча против «Ростова». Это не могло не огорчать фанатов московской команды, учитывая важность футболиста. К счастью, новое повреждение Джикии оказалось несерьёзным. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 29-летний футболист должен сыграть против «Зенита». Ожидается, что Джикия выйдет на поле в стартовом составе.

Матч Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в воскресенье, 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Питерцы в этой игре могут оформить титул чемпиона, но для этого днём ранее «Ростов» должен потерять очки в игре против «Факела».