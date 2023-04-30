Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о медальной гонке РПЛ.

- На серебро и бронзу РПЛ претендуют три команды: «Ростов», «Спартак» и ЦСКА. У кого наибольшие шансы занять второе место?

- Шансы равные. Матчи складываются непредсказуемо. Все думали, что «Ростов» сбавит обороты во второй части чемпионата, будет все ниже и ниже, особенно после матча с «Локомотивом», который крупно выиграл. Но мы видим, что южане становятся все крепче. Матчи показывают, что они, наверное, одни из главных претендентов на серебро. Но также набрал ход ЦСКА. «Армейцы» здорово проводят вторую часть чемпионата. А вот «Спартак» сейчас самый нестабильный. Моментами играет неплохо, но была серия провальных матчей с «Уралом», «Оренбургом», «Акроном». Но «красно-белые» смогли вырвать очки с «Краснодаром» и «Ростовом» за счет волевых качеств. Это даст команде эмоциональный подъем в борьбе за вторую строчку в таблице.

- Какие еще преимущества перед конкурентами есть у «Спартака», помимо волевых качеств, которые вы упомянули?

- Исполнительское мастерство. В команде много ярких, атакующих футболистов. Но игра «Спартака» зависит от лидеров: Промеса, Соболева, Зобнина, Джикии. Когда они максимально заведены, то команда играет лучше, агрессивнее, интереснее.

- Какие преимущества у «Ростова» перед конкурентами?

- У «Ростова» командная, тренерская игра. Видно, что все футболисты четко выполняют установку главного тренера. И не важно, кто вышел на поле. Команда всегда играет схематически правильно, хорошо перемещается, присутствует взаимозаменяемость. Нет сильных провалов. Все дорабатывают, добегают. Команда бойцовская и физически сейчас хорошо готова.

- Какие преимущества у ЦСКА?

- У «армейцев» хороший состав. Есть определенная схема игры, от которой не отходит Федотов. Есть лидеры: Акинфеев, Обляков. Есть что противопоставить соперникам. Ничья с «Локомотивом» немного притормозила «армейцев», иначе они были бы повыше. Но у команды яркий, красивый футбол. Хотя в последнем туре ЦСКА играет с «Ростовом», а до этого со «Спартаком». Все будут терять очки.

- Чья игра вам больше нравится, если говорить об этих командах?

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- Мне нравится футбол «Ростова». Не могу сказать, что это команда без ярких звезд. Есть Комличенко, Уткин, Песьяков. Мне нравится команда из-за характера. Карпин сделал боеспособный коллектив. Приятно наблюдать, что не только в Москве и Питере есть такие команды. Это украшает наш футбол.

- Если сравнивать составы, у кого он самый сильный?

- ЦСКА имеет более сильный состав. Все ребята на своих местах. У «Спартака» есть молодые футболисты, которые иногда хорошо вписываются в игру, а иногда нет. Нет баланса, равновесия. У ЦСКА все грамотно взвешено в плане игроков.

- Если второе место займет «Ростов» - это будет более неожиданно для вас, чем если это сделает «Спартак» или ЦСКА?

- По игре это не будет неожиданно, но в целом, да. Сейчас видно, что ЦСКА набирает обороты, и по всем показателям именно это команда должна быть второй.

- Как вы расположили бы эту тройку в окончательной таблице на данный момент?

- ЦСКА второй, «Ростов» - третий, «Спартак» - четвертый.

Елена Григорьевская