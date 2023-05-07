Игрок «Зенита» Сергеев пошутил насчёт протеста «Спартака» по судейству

«Спартак» намерен направить обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. В московском клубе хотят, чтобы ЭСК РФС дала оценку решениям арбитров в нескольких ключевых эпизодах матча против «Зенита».

Комментарий по поводу намерения «Спартака» обратиться в ЭСК РФС дал нападающий «Зенита» Иван Сергеев, который стал автором победного гола в прошедшей игре (3:2).

«Спартак» подаст (протест) в ЭСК? А мы не будем подавать. Мы победили», - сказал Сергеев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Отметим, что на матче «Зенит» - «Спартак» работала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. В качестве ВАР трудился Сергей Иванов.