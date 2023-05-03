Малафеев рассказал, что ждёт «Зенит» в случае ухода бразильцев

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о том, как возможный уход бразильских игроков ближайшим летом скажется на петербургской команде.
По мнению эксперта, «Зенит» обладает достаточным запасом прочности, чтобы добиваться нужного результата в чемпионате России и без иностранных футболистов.
«Зенит» всё равно останется клубом с амбициями и самыми высокими целями. Если учесть, что мы сейчас варимся в собственном соку, сложно привлекать высококвалифицированных игроков. Хотя есть та же Латинская Америка, где молодые ребята еврокубками ещё не избалованы», — цитирует Малафеева «Матч ТВ».
После 25 туров РПЛ «Зенит» уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Ростов» на 11 очков. До конца турнира командам осталось провести по пять матчей.
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