Семак: «Матч получился очень интересный, потрясающая режиссура»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча со «Спартаком» (3:2) дал комментарий по игре.

- Матч получился очень интересный, потрясающая режиссура, что касается напряжения и накала, все было на хорошем уровне. Что касается качества игры, сегодня не так хорошо получалось, как нам хотелось бы. Но третий мяч перевесил все отрицательные моменты, которые, может быть, были, если отталкиваться от качества нашей игры сегодня. В первом тайме немножко мы отдали инициативу, что, в принципе, объяснимо, можно всё объяснить. Но в целом команда проводит очень хороший сезон и абсолютно заслуженно находится на том месте, на котором есть в таблице. Ребята большие молодцы, и те, кто выходит, и те, кто не выходит. Поздравляю всех болельщиков «Зенита» с прекрасной победой. Сегодня и в чемпионате. Конечно, мы рады, сейчас немного выдохнем и будем готовиться к следующему матчу.

- Минуты за две Сергеев забил сегодня победный гол. Для вас это самое напряженное по развязке досрочное чемпионство за карьеру?

- С точки зрения эмоций, конечно, забитый гол победный уже в добавленное время. Конечно, это вызывает дополнительные эмоции, хотя так было и с «Краснодаром», когда Артём забил третий мяч, и та же ничья в Грозном, когда Себа Дриусси забил мяч, они все разные. К победам привыкнуть невозможно, но процесс радости, к сожалению, очень короткий. Запоминается сама дорога, напряжение, труд ежедневный. А победа? Ты выиграл, порадовался день-два, и начинаются уже будни. Готовимся дальше. Для нас это. А для города и болельщиков это очень хороший результат и прекрасный повод, чтобы отметить наше чемпионство.