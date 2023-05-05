Кечинов назвал самого опасного игрока «Зенита»

Российский эксперт Валерий Кечинов порассуждал о грядущем матче питерского «Зенита» и столичного «Спартака» в рамках 26 тура РПЛ. И выделил самого опасного игрока в составе питерцев.

«В составе «Зенита» выделил бы Малкома Филипе – находится в сумасшедшей форме и может забить по несколько раз за матч», - цитирует Кечинова RT.

Что касается самой игры, то её бывший футболист видит красивой и с обилием забитых голов на любой вкус.

Напомним, что при некоторых раскладах питерцы уже после матча со «Спартаком» могут официально стать чемпионами России. Притом, это чемпионство станет для команды Сергея Семака пятым кряду.

Малком: «Я приехал в «Зенит», чтобы завоёвывать титулы»