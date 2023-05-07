Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

«Не стали бы сегодня, стали бы в следующем матче. Но в любом случае молодцы. Понятное дело, что конкурировать с «Зенитом» в нашем чемпионате очень сложно. В этой команде есть обойма прекрасных бразильцев, которые задают тон нашему чемпионату. Рад за Ваньку Сергееву, с которым я в своё время работал в «Торпедо». Вопросов нет, мои самые искренние поздравления», — сказал Колыванов.

В текущем сезоне РПЛ Иван Сергеев провёл 22 матча за «Зенит», в которых отличился девять раз и отметился четырьмя результативными передачами. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года.