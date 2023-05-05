Семак: «Я не воспринимаю матч со «Спартаком» как чемпионский»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ против «Спартака», в котором его команда может досрочно выиграть чемпионский титул.

Напомним, что «Зенит» выиграет РПЛ в случае, если обыграет «красно-белых», а в другом матче тура «Ростов» не сможет победить воронежский «Факел». Несмотря на эти факторы, Семак признался, что не воспринимает предстоящую встречу со «Спартаком» как чемпионскую.

«Да, есть какие-то факторы, которые могут сойтись, и мы выиграем титул. Но математика простая: нам нужно набрать четыре очка в ближайших матчах. Когда это случится, не столь важно», — приводит слова Семака «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в воскресенье, 7 мая. Начало — в 18:00 по московскому времени.