Гаджиев объяснил, почему Малком сильнее Промеса

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о вингере «Зенита» Малкоме Филипе и нападающем «Спартака» Квинси Промесе.

«Считаю, что Малком сильнее Промеса. У него уровень выше, чем у Промеса. Малком — более сложный для защитников игрок, Промес более предсказуемый. Да, Квинси техничный, быстрый футболист, но у Малкома больше возможностей», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

По мнению функционера, если в РПЛ не произойдет что-то необычное, то Малком станет лучшим бомбардиром текущего сезона, но пока рано говорить об этом, Промес способен отыграть разницу в пять голов.

После 25 туров 26-летний бразилец лидирует в списке бомбардиров, забив 22 мяча. 31-летний Промес идет на второй строке, на счету нидерландца 17 голов.