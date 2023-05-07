Реакция Губерниева на очередное чемпионство «Зенита»

«Зенит» пятый раз подряд стал чемпионом России. Своими мыслями по поводу успеха питерского клуба поделился известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Зенит» явно сильнее всех! Да, видно, что чемпионами хотели стать именно сегодня, одолев «Спартак». Особенно после драки в Кубке…

Состав команды несопоставим с остальными участниками Лиги. Теперь надо держать Малкома и Вендела! Удержат - выиграют титул и в следующем году», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Губерниев также добавил, что если Малком и Вендел покинут клуб, то «Зенит» все равно наверняка станет чемпионом России в следующем году, только уже с большим трудом.

«Зенит» - десятикратный чемпион России и СССР