Известный российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поздравил «Зенит» с чемпионством в сезоне-2022/23.

«Было бы странно, если бы они не выиграли. По составу «Зенит» — это другая планета. Они опережают, мне кажется, все остальные клубы вместе взятые. Если такой состав сохранится, особенно Малком и Вендел, то можно начинать поздравлять с чемпионством 2024 года. Если сильных легионеров не останется, то им будет тяжелее, но всё равно они будут оставаться главными фаворитами. Самая большая крупная планета в этой «солнечной футбольной системе» - безусловно, «Зенит». Что касается всех остальных, то явно нужно прыгать выше головы, а с «Зенитом» должно что-то произойти. Поэтому, всё по делу, я конечно, поздравляю команду с победой», — сказал Губерниев.

Благодаря победе «Зенита» над «Спартаком» в 26-м туре РПЛ команда Сергея Семака досрочно оформила чемпионство в сезоне-2022/23.