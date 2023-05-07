«Зенит» - «Спартак»: все билеты проданы

«Зенит» отрапортовал о продаже всех билетов на воскресный матч Премьер-лиги против «Спартака». На трибунах «Газпром Арены» ожидается аншлаг.

Стоит сказать, что в последнее время матчи чемпионата России показывают низкую посещаемость. Это связано с внедрением системы Fan ID.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» начнётся в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую организовывает портал LiveResult.

Как известно, «Зенит» станет чемпионом России при победе над «Спартаком». Ничьей питерцам хватит в том случае, если ЦСКА не обыграет «Оренбург».