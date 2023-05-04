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Представитель Дугласа Сантоса высказался об интересе «Барселоны»

04 Мая 2023 • 17:59 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
07.05 18:00

Технический директор агентства TFM Agency Тьяго Фрейтас оценил возможность перехода защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в «Барселону».

«Что касается нашего агентства, нам ни разу не звонили из «Барселоны» касательно возможного перехода Дугласа Сантоса», — заявил агент бразильского футболиста, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

По информации испанского издания Sport, руководство каталонского гранда интересовалось кандидатурой защитника «Зенита». Сантос выступает за петербургский клуб с 2019 года. На его счету 138 матчей в футболке «сине-бело-голубых» в рамках всех состязаний и четыре забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Барселона Дуглас Сантос Тьяго Фрейтас
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