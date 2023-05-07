Абаскаль выпускает троих нападающих: «Спартак» объявил состав на битву с «Зенитом»

В воскресенье вечером внимание всей футбольной России сосредоточится на дерби двух столиц – «Зенит» против «Спартака». Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль включил в стартовый состав следующих игроков:

Селихов, Чернов, Тавареш, Дуарте, Зобнин, Зиньковский, Денисов, Мартинс, Промес, Соболев, Бальде.

Защитник Георгий Джикия начнёт игру в запасе.

«Спартак» постарается обыграть «Зенит» на выезде в чемпионате России впервые за 11 лет. В таком случае питерцы не оформят чемпионский титул по итогам этого матча.

Футболисты «Зенита» и «Спартака» услышат стартовый свисток Павла Кукуяна в 18:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на LiveResult.