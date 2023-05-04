Тихонов назвал причину эмоционального поведения Абаскаля

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался об эмоциональном поведении главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

По мнению эксперта, на поведение наставника влияет нервозность, поскольку дела у команды сейчас идут не самым лучшим образом.

«В один момент у тебя всё хорошо, ты на коне, продлеваешь контракт. Потом идут поражение, ничья или судейская ошибка, травмы ведущих футболистов — конечно, ты на нервах. Отсюда и такая реакция», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

После 25 туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 7 мая против нынешнего лидера чемпионата «Зенита». Начало — в 18:00 по московскому времени.