«Спартак» обратится в ЭСК РФС по итогам матча с «Зенитом»

«Спартак» обратится в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) по итогам матча 26-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».

По данным «Спорт-Экспресса», столичный клуб обратится с просьбой рассмотреть эпизоды с неназначенным пенальти на Кейта Бальде и фолом на Зобнине перед вторым голом команды с берегов Невы.

Напомним, что «сине-бело-голубые» одержали победу со счётом 3:2 и за четыре тура до конца национального первенства гарантировали себе золотые медали. Это чемпионство для «Зенита» стало пятым подряд.