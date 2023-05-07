Сенников: «Зенит» должен стать чемпионом в матче со «Спартаком»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, чего ждёт от матча 26-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» - «Спартак». Отметим, в этой встрече санкт-петербургский клуб может досрочно стать чемпионом страны.

«Думаю, «Зенит» должен стать чемпионом в матче со «Спартаком». В последних играх «Зенит» находится в лучшей форме, чем «Спартак». «Красно-белые» неубедительно играли с «Ростовом». Все от «Зенита» зависит», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что у «Зенита» может присутствовать волнение перед матчем, ведь мы уже видели, как «Наполи» мог на своем поле оформить чемпионство, но у него не получилось сделать это.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет сегодня, 7 мая, и начнется в 18:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.