На матч «Зенит» - «Спартак» привезут трофей РПЛ при одном условии

«Зенит» может стать чемпионом России уже в следующем туре. Команда Сергея Семака имеет шанс оформить титул по итогам домашнего матча против «Спартака» 7 мая. Но если «Ростов» днём ранее обыграет «Факел», то чемпионом в ближайшем туре «Зенит» точно не станет.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в случае субботней осечки «Ростова» Российская премьер-лига привезёт чемпионский трофей на матч «Зенит» - «Спартак». Таким образом, получить приз «сине-бело-голубые» в теории могут уже после финального свистка в битве с «красно-белыми».

Отметим, что матч «Зенит» - «Спартак» стартует 7 мая в 18:00 по московскому времени.