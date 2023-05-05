Дмитрий Комбаров оценил первый год Абаскаля в «Спартаке»

Экс-защитник столичного «Спартака», а ныне главный тренер петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров оценил работу молодого испанского специалиста Гильермо Абаскаля у руля московской команды.

«Оценивать работу Абаскаля нужно смотря на то, какая задача стояла перед ним и командой. В одном случае это развитие молодых футболистов, в другом – результаты в турнирной таблице и чемпионство», - заявил Комбаров «Спорт-Экспрессу».

Гильермо Абаскаль проводит дебютный сезон у руля «Спартака». На данный момент «красно-белые» идут на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 49 баллами. Из Кубка России клуб вылетел на стадии полуфинала в Пути регионов. Тем не менее, в составе московского клуба постоянную игровую практику имеют немалое количество перспективных россиян.

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