Промес стал рекордсменом РПЛ по количеству голов среди легионеров

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес стал рекордсменом Российской премьер-лиги по количеству голов среди легионеров.

Нидерландский футболист столичного клуба удачно исполнил 11-метровый удар в матче 26-го тура Российской премьер-лиги против питерского «Зенита».

Для Промеса этот гол стал 86-м в чемпионатах России. Для достижения данной отметки ему понадобилось провести 171 матч. Он превзошёл показатели экс-игроков московского ЦСКА Вагнер Лава и питерского «Зенита» Сердара Азмуна, которые по 85 раз распечатывали ворота соперников.