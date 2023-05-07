Дуглас Сантос: «Представить концовку лучше, чем сегодня, просто невозможно»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос в смешанной зоне подвёл итоги матча со «Спартаком» (3:2). Его слова приводит корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Егор Беляев.

- Поздравляю с титулом. Первые эмоции после поединка?

- Эмоции фантастические. Мы завоевали титул в принципиальном матче, подытожив прекрасный сезон, который мы провели слаженно как команда. Представить концовку лучше, чем сегодня, просто невозможно

- Четвертое золото для тебя. Нет привыкания к медалям?

- Нет, победы никогда не утомляют, особенно когда они достигаются потом и кровью. Мы знаем, как тяжело дается золото РПЛ, знаем, сколько усилий прикладывается, поэтому победы только мотивируют, заставляют еще больше работать, чтобы побеждать дальше и доказывать, что «Зенит» - сильнейшая команда России.