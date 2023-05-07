Заслуженный российский арбитр Сергей Хусаинов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение главного рефери матча 26-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» показать красную карточку защитнику «красно-белых» Алексису Дуарте. Напомним, в поле игру обслуживал судья Павел Кукуян.

«Конечно, Кукуян правильно показал красную карточку Дуарте. Хорошо, что вмешался видеоасисстент. Красную карточку проверить хватило мужества, а когда забивался второй гол, никто не посмотрел видеоповтор. Такого не может быть. Больше сказать нечего», - сказал Хусаинов.

Ранее Сергей Хусаинов заявил, что Кукуян ошибочно засчитал второй гол «сине-бело-голубых».