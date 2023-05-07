Соболев — о матче с «Зенитом»: «Такого, как в прошлый раз, не будет»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев выказался о предстоящем матче против «Зенита».

«Думаю, что такого, как в прошлый раз, не будет — на сто процентов уверен. Будет битва, серьезная игра. И они, и мы хотим выиграть. Будет накаленная атмосфера, но в первую очередь доказывать будем футболом», — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний форвард принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 14 голов и стал автором 9 результативных передач.

Матч 26-го тура Российской премьер-лиги «Зенит» - «Спартак» состоится сегодня, 7 мая. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по мск.